Макет (3 странички) в PSD+JPG

Только для проффи!

нужен сайт типа www.franmer.ru по продаже бассейнов, - только ЛУЧШЕ! От вас - макеты как минимум 3-х страничек:

1. Главная

2. Листинг товаров (бассейнов)

3. Конкретный товар (бассейн)

Можешь повысить цену за макеты, главное - чтобы вообще супер было. Условия:

1. Сайт в белых тонах, как и www.franmer.ru

2. Ширина макета - фиксированная, 1000px.

3. Постарайся использовать что-нибудь оригинальное, используй всё своё мастерство, чтоб сайт был очень серьёзным, строгим и в тоже время, профессиональным.

Сроки можем увеличить, главное чтобы супер-сайт был!

Более конкретные детали (расположение блоков, информеры и т.д.) пришлю после цены.