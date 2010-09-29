Нарисовать гламурную шапку сайта: Одежда для собак

Есть фирменный стиль. Нужно создать макет главной страницы, галерею работ и текстовую страницу. Фото студия. Более 100$ заявки не рассматриваю. Оплата после утверждения макета в jpg
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Размер 920 х 204
некторые отдальненые примеры можно помотреть здесь
шапка нужна для сайта:
http://www.128.mysite.totalcan.com.ua (вместо коричневой)
в предложениях пишите сроки и цену!
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