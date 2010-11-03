Приватный проект для Ли Екатерина (E-Cat)

Необходимо переделать дизайн сайта goloseevo.com.ua Как видно, на сайте дизайн сейчас допотопный. А нужно сделать для людей, юзабилити и все такое прочее Также, дизайнер должен быть как минимум приемлем к данной тематике. И понимать ее специфику. Новомодных ...