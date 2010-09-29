Создание дизайна сайта на DLE

Итак, требуется сделать дизайн для сайта по обзору обучающих программ для детей/школьников/абитуриентов.

Что есть:

Есть УЖЕ ГОТОВЫЙ шаблон сайта (послойный PSD + элементы для сайта), но только на другую тематику

Что требуется:

1. Взяв за основу уже готовый шаблон, просто изменить дизайн, НЕ ТРОГАЯ местоположения всех элементов (возможно, за исключением отдельно обговариваемых).

2. Придумать логотип.

3. На выходе тоже должен быть послойный PSD и готовые по образцу элементы для сайта.

Требование к исполнителю:

1. Быть на связи

2. За сроками не гнаться

3. Креативность и нестандартный подход,

4. Порядочность, ответственность.

5. Уметь рисовать, а не только делать коллажи в фотошопе.

P.S. Если есть какие-то вопросы - пишите.

P.P.S. Пишите сразу суммы )))