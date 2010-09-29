Нужен хороший дизайн сайта

$300
Дизайн сайтовЗакрыт15 заявок271 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Максимальный бюджет до 9000 рублей.

Нужен дизайн сайт компании по электротехнической продукции.

От вас, ОБЯЗАТЕЛЬНО:

1) Ваш телефон

2) скайп

3) аська

4) ссылка на ваши работы, по дизайну сайтов.

присылайте на почту: 5006560собакамэйлру

аська 553125050

Если нам нравятся Ваши работы, обращаемся к Вам и далее работаем по дизайну.

Все переговоры по скайпу.

Дизайн сайта
13 лет назад
sitemaker495
Герман 
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
  • Похожие заказы

  • Дизайн beauty сайта

    $500

    Необходимо улучшить дизайн сайта (около 43 стр в общем, больше половины повторяются), опираясь на готовый layout и примерную цветовую схему (см. прикрепленные файлы). Готовы home page и video page (в псд). Сайты, с которых стоит брать пример: ...

    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Макет (3 странички) в PSD+JPG

    Только для проффи! нужен сайт типа www.franmer.ru по продаже бассейнов, - только ЛУЧШЕ! От вас - макеты как минимум 3-х страничек: 1. Главная 2. Листинг товаров (бассейнов) 3. Конкретный товар (бассейн) Можешь повысить цену за макеты, главное - чтобы вообще ...

    Дизайн сайтов27 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нарисовать гламурную шапку сайта: Одежда для собак

    Размер 920 х 204 некторые отдальненые примеры можно помотреть здесь www.santana.com.ua/ http://vipdog.com.ua/ шапка нужна для сайта: http://www.128.mysite.totalcan.com.ua (вместо коричневой) в предложениях пишите сроки и цену!

    Дизайн сайтов23 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн онлайн аптеки и верстка

    $250

    Дизайн онлайн аптеки и верстка. Главное требование к дизайну - респектабельность, что б внушал доверие. Ничего Выдумывать не надо, так как функциональность жестко зашита: общий стиль, главная, страница товаров (та же главная только без промо ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нарисовать грамотный дизайн корпоративного сайта

    $500

    Тематика: Консалтинговые услуги в сфере управления и эксплуатации недвижимости. Комплексные решения по управленческого консалтинга до автоматизации деятельности управляющих компаний. Сфера деятельности: Консалтинговые услуги в сфере управления и эксплуатации недвижимости. Комплексные решения по управленческого консалтинга до автоматизации ...

    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Новый дизайн сайта с сохранением прежнего стиля

    $160

    Сделать дизайн главной и внутренней страницы для нового сайта предприятия, изготавливающего морозильные лари. В данный момент сайт компании функционирует, принтскрин первой страницы прилагается. Установки на дизайн нового сайта. Сохранение цветовой схемы и шрифта (Futura). Использование существующего ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Минималистичный дизайн для блога

    Требуется создать минималистичный дизайн для блога. Минимум маркой графики, весь упор на расположение информации я на игру с размерами шрифта. Блог должен быть для человека увлекающегося IT технологиями, php, версткой и фотографией.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад