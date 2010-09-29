Нужен хороший дизайн сайта

Необходимо улучшить дизайн сайта (около 43 стр в общем, больше половины повторяются), опираясь на готовый layout и примерную цветовую схему (см. прикрепленные файлы). Готовы home page и video page (в псд). Сайты, с которых стоит брать пример: ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Максимальный бюджет до 9000 рублей.
Нужен дизайн сайт компании по электротехнической продукции.
От вас, ОБЯЗАТЕЛЬНО:
1) Ваш телефон
2) скайп
3) аська
4) ссылка на ваши работы, по дизайну сайтов.
присылайте на почту: 5006560собакамэйлру
аська 553125050
Если нам нравятся Ваши работы, обращаемся к Вам и далее работаем по дизайну.
Все переговоры по скайпу.
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