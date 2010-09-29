Шаблон для joomla

Здравствуйте фрилансеры. Необходим дизайн хостинг компании города. Легкий, приятный глазу дизайн. Как пример: http://www.mchost.ru Работу необходимо получить в html. От вас цена, сроки. С уважением к вам тоже фрилансер :)
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Необходимо порезать макет дизайна сайта и сделать шаблон под joomla
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