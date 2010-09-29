Сделать дизайн стартовой страницы автозапчастей

Необходим простой и понятный дизайн стартовой страницы для будущего магазина автозапчастей для привязки потом этой страницы к shop-script. на PHP без никаких наворотов и т.д с виду чтоб был к примеру как partmaster.com.ua + нарисовать банерчик для него....тема банера связанна с названием..название оговорено будет отдельно с исполнителем. Жду предложенний.