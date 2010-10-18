Требуется дизайн сайта + логотип

Дизайн сайтовЗавершен27 заявок404 просмотра
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Добрый день уважаемые.

Требуется дизайн сайта + логотип для проектной фирмы, предлагающей проекты частных жилых домов.

Фирма является партнером (ссылка в приложении)- т.е. начинка сайта будет примерно такой же.

Задумка для дизайна - дизайн должен быть выполнен в стиле чертежа. как пример ( http://osc.template-help.com/wt_25399/index.html ) - но не обязательно именно так, полет мысли и фантазии приветствуется.

Так же необходимо будет обработать дизайн следующих компонентов, дабы они гармонично смотрелись при использовании на сйте.

Accordion - http://www.asp.net/ajax/ajaxcontroltoolkit/Samples/Accordion/Accordion.aspx

CollapsiblePanel - http://www.asp.net/ajax/ajaxcontroltoolkit/Samples/CollapsiblePanel/CollapsiblePanel.aspx

Slider - http://www.asp.net/ajax/ajaxcontroltoolkit/Samples/Slider/Slider.aspx

PagingBulletedList - http://www.asp.net/ajax/ajaxcontroltoolkit/Samples/PagingBulletedList/PagingBulletedList.aspx

Rating - http://www.asp.net/ajax/ajaxcontroltoolkit/Samples/Rating/Rating.aspx

ReorderList - http://www.asp.net/ajax/ajaxcontroltoolkit/Samples/ReorderList/ReorderList.aspx

Tabs - http://www.asp.net/ajax/ajaxcontroltoolkit/Samples/Tabs/Tabs.aspx

По всем вопросам возникшим у вас, обращайтесь, отвечу.

Сумма проекта обсуждается индивидуально зависит от сроков и предложение, пишите свою цену, сроки обсудим и придем к консенсусу, плюсом будет примерная наброска.

Дизайн сайта
13 лет назад
dis304
Андрей 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
grizalina
Елена 
42 годаУкраина
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$250
10 дней
Дизайн сделан на высоком уровне. Профессиональный подход к делу, искренняя заинтересованность в достижении результата что в значительной мере способствовало эффективной работе и успешному завершению проекта.
Хороший заказчик. Всегда на связи, своевременная оплата, хорошее ТЗ Спасибо за сотрудничество!
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