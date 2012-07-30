dis304

Андрей dis304

 
40 летРоссия/Санкт-Петербург
13 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

Клиент-Серверные приложения Delphi-Oracle

Borland Delphi 6-7 (основной)

Borland C++ Builder

ASP.Net C#

FastReport 3-4.5

Oracle 8-9i

MS SQL Server 2000-2005

АБС "Новая Афина"

Обучаем, надежен, нацелен на результат.

OracleDelphi
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