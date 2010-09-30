Нужно сделать шапку для сайта. Вот тестовая версия - http://test15.22ru.net/

Вверху заготовлено место под шапку. Высота и ширина должны вписываться в отведенное место

Что хочется видеть?

- тематика сайта - системы отопления, системы канализации, водоснабжения

- закругленные края - как у полоски навигации

- логотип (можно взять чужой - только с западного интернета)

- цветовая гамма - как у элементов дизайна сайта

- надписи - крупно "Прокачай свой дом!" - мелко "Советы опытных мастеров о системах отопления, канализации, водоснабжения, кондиционирования, вентиляции" - дальше могут быть уточнения

Сроки - 3 дня. Связь по ICQ

От Вас требуется креатив - как выполнять основные элементы шапки на ваше усмотрение. Творите!