Сделать шапку для сайта

$50
Дизайн сайтовЗакрыт24 заявки278 просмотров
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Нужно сделать шапку для сайта. Вот тестовая версия - http://test15.22ru.net/

Вверху заготовлено место под шапку. Высота и ширина должны вписываться в отведенное место

Что хочется видеть?

- тематика сайта - системы отопления, системы канализации, водоснабжения

- закругленные края - как у полоски навигации

- логотип (можно взять чужой - только с западного интернета)

- цветовая гамма - как у элементов дизайна сайта

- надписи - крупно "Прокачай свой дом!" - мелко "Советы опытных мастеров о системах отопления, канализации, водоснабжения, кондиционирования, вентиляции" - дальше могут быть уточнения

Сроки - 3 дня. Связь по ICQ

От Вас требуется креатив - как выполнять основные элементы шапки на ваше усмотрение. Творите!

13 лет назад
disdain
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Daymon
Елена 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
4 отзыва
13 лет назад
$50
3 дня
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