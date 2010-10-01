Оформить шапку сайта

Сегодня надо сделать шапку сайту туристической компании. Как обычно - микс пляжа, лыж, города, гор и т.д. Надо будет размыть границы каждой фотки, чтобы был один сплошной коллаж. Или на ваше усмотрение.. Ширина 890 высота 100-120 В ...