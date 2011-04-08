Дизайн сайта партнерской программы в PSD.

$250
Дизайн сайтовЗавершен13 заявок455 просмотров
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Необходимо сделать дизайн сайта партнерской программы в PSD. Ждем заявки от дизайнера который готов качественно и креативно подойти к выполнению поставленной задачи на основе ТЗ. Тех. Задание в приложении.

Дизайн сайта
13 лет назад
Alex_Sotmarket
Александр 
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
mmastep
Максим 
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$250
5 дней
Отличный исполнитель, дизайн сделал именно так как нужно и сделал на отлично, продолжаем заказывать и работать с Максимом. Также может предложить свои довольно неплохие идеи.
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