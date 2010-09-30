Необходимо дополнить существующий вид сайта http://oknaurala.ru шапочкой, выдержанной в стиле всего сайта. Сейчас шапка - это просто лого и кнопочки Надо сделать на 60-70 пикселей высотой подложку. Парочка условий: Цветовая гамма - соответственно сайту, лого и расположение ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача: Редизайн сайта компании занимающейся энергетикой.
Сайт выполнен на Битрексе.
Возможно дальнейшее его наполнение (добавление "красивостей" и т.д.), следовательно бюджет будет увеличен.
Предолата 50% завтра 2 октября после выбора исполнителя.
Оплата на кошелек веб мани.
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