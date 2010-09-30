Ищу человека для разовой работы, но если будет хороший результат, то подобные задания каждый месяц.

Надо сделать PSD макет сайта, для последующей верстки.

Тематика сайт группы мини-отелей около моря, должен быть стильными и современным.

5 разделов, один из которых галерея.