Дизайн сайта

Дизайн сайтовЗакрыт7 заявок268 просмотров
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Ищу человека для разовой работы, но если будет хороший результат, то подобные задания каждый месяц.

Надо сделать PSD макет сайта, для последующей верстки.

Тематика сайт группы мини-отелей около моря, должен быть стильными и современным.

5 разделов, один из которых галерея.

Дизайн сайта
13 лет назад
w221
39 летИталия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
9 отзывов
Выбранный исполнитель
Andrey_Kyrilkov
Андрей 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
6 отзывов(-2)
13 лет назад
$100
2 дня
Очень опасный человек, обратите внимание! Мной был размещен проект с ТЗ на дизайн легкого сайта. Из всех обратившихся по портфолио выбрал Андрея. Сделал все быстро + недорого взялся сверстать. В итоге результатом его работы стал сайт, который совсем не вяжется с портфолио, дизайн тугой и чопорный, не похож на соврешенные нормальные сайты. Я оплатил Андрею все его труды сполна, но взял с него обещание доделать сайт в тот же день и привести его в нормальный вид. Андрей поспешил меня заверить, что это будет сделано через несколько часов. В итоге Андрей пропал, на мои сообщения не отвечает, хотя до этого постоянно также висел онлайн и писал в аське, пока не получил полную оплату. Советую всем отнестись осторожно к этому молодому специалисту, так как несмотря на привлекательное порфтолио он берет на себя непосильные задачи, подкупая привлекательной ценой. Да и портфолио возможно не его изначально. Всем сомневающимся могу продемонстрировать переписку и "дизайн", который выслал Андрей.
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