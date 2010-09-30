Нужна разработка тем для wordpress, joomla, dle – тематика сайт по продаже видеофильмов
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу человека для разовой работы, но если будет хороший результат, то подобные задания каждый месяц.
Надо сделать PSD макет сайта, для последующей верстки.
Тематика сайт группы мини-отелей около моря, должен быть стильными и современным.
5 разделов, один из которых галерея.
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