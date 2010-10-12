Дизайн системы дистанционного обучения

# 1 — $ 100 # 2 — $ 50

Необходимо проработать дизайн главной страницы системы дистанционного обучения

http://demo.academlive.ru/Enter.aspx

логин: student

пароль: student

Дополнительную информацию о системе можно взять с сайта: academlive.ru

Бриф и логотип в приложении

Необходимо проработать только главную страницу и только для персонажа "Студент"

2 призовых места:

1 за лучшую проработку дизайна

2 за лучшее решение во взаимодействии с пользователем

Никаких ограничений на расположение элементов и блоков - нет, главное чтобы это было удобно

Принимаю всех.