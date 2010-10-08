Дизайн сайта детской одежды и игрушек

Нужно сделать шапку для сайта. Вот тестовая версия - http://test15.22ru.net/ Вверху заготовлено место под шапку. Высота и ширина должны вписываться в отведенное место Что хочется видеть? - тематика сайта - системы отопления, системы канализации, водоснабжения - закругленные края - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Движок скорее всего будет вебасист
точную структуру скину чуть позже
дизайн должен быть яркий и радостный, мультяшный
ася:пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)
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