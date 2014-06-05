Дизайн сайта икры

Бриф на разработку дизайна сайта

Маркетинговая составляющая

4. Описание продуктов/услуг:

Онлайн магазин икры

5. Целевая Группа

географический – страна, регион, город.

демографический - возраст, пол, национальность, семейное положение, этап семейной жизни, размер семьи, образование, религия, род занятий, уровень доходов.

психографический - общественный класс, образ жизни, тип личности. Обеспеченные люди, средних лет. В основном Москва. Также, сайт будет иметь англоязычную версию для иностранцев.

Технические и графические аспекты

6. Тип подачи информации:

Корпоративный стиль, строгий стиль, развлекательный стиль, комплексное решение. Строгий стиль

7. Цветовая гамма:

Цвета, желательные или обязательные для использования. Если есть, то так же укажите, нежелательные цвета.

Сайт должен быть в светлых тонах плюс вкрапления красного и черного (красной и черной икры)

8. Примеры сайтов:

Адреса сайтов, с дизайном приближенным к проекту.

Что понравилось – цвета, графические элементы, расположение материалов, простота навигации. > www.ikra.ru

>

> Плюсы:

> -наличие часто задаваемых вопросов

> - при нажатии на продукт появляется увеличенная картинка плюс информация

> - описание того, как именно можно сделать заказ

> -английский язык

> - слева что-то мигает, это привлекает внимание

> - сразу на главной странице большие фотографии продукции

> - сразу видно название компании и телефоны

>

> Минусы:

> -слишком разноцветный. Черно-красные вставки не нравятся. Картинка с морем лишняя

> - новости сайта. Смотрятся скудно. Либо их не стоит делать, либо очень часто обновлять

> -опросник и быстрый поиск - ненужные функции на подобных сайтах

> -при нажатии на продукт картинки наслаиваются друг на друга - неаккуратно

>

> www.ikrab.ru

>

> Плюсы:

> -первым пунктом идет именно заказ икры, это очень удобно

> -нажатие на логотип = возврат на главную страницу

> -точки (bullet points) в виде икринок - интересно

>

> Минусы:

> -плохо видно контакты

> -слишком много картинок

> -энциклопедические статьи - зачем?

> -картинки продукции не несут нужной информации. На фото только икра, нет фото в банке

>

> www.dostavkaikri.ru

>

> Плюсы:

> -икра сразу по центру

> -фотографии сразу привлекают внимание

> -крупно указаны контакты

> -наличие подарочных сертификатов (спорно)

> -корзина заказов выведена на главную страницу

>

> Минусы:

> -слишком много красного цвета

> -top 100 rambler, yandex, рейтинги, календарь - лишнее

> -обязательная регистрация для покупки

>

> www.krasnaya-ikra.ru

>

> Плюсы:

> -светлый фон

>

> Минусы:

> -прайс а-ля таблица из Excel, на отдельной странице

> -мало информации

> и т.д.

>

> www.lemberg-kaviar.de

>

> Понравился сайт. Красивые фото, хорошо, что фон меняется сзади. При наведении курсора разворачивается меню вниз

> даже без нажатия. Цветовая

> гамма устраивает. Расположение всего на экране приятное. Сам раздел онлайн-магазина хороший, крупный шрифт, фото.

>

> www.russian-caviar-house.ru

> Нравится смена картинок на заставке, не нравится, что при прокрутке вниз фон остается на месте. Вообще наличие

> прокрутки вниз не нравится.

9. Графические элементы:

Графические образы (логотип, товарный знак и т.п.), которые желательно или обязательно использовать.

Дополнительные графические образы (символика отрасли, фирменная атрибутика, флаги и т.п.)

Если есть, то так же укажите, нежелательные элементы. Логотип и указания по нему пришлем отдельно

Дополнительная информация

10. Конкуренты/Партнеры:

Названия компаний, адреса сайтов.

См. пункт 8.

Плюс

> www.caviarforyou.ru

> www.borisik.ru

> www.ikri.net

> www.i-k-r-a.ru

> www.ikorochka.ru

> www.ikru.ru

> www.best-ikra.ru

> www.ikra-online.ru

> www.rucaviar.ru

11. Комментарии: Хотелось бы попробовать выделить пункты меню икринками. Меню может находится как в верхней так и в нижней части шапки. На шапке обязательно должен быть телефон компании. При попадании на сайт на главной странице по центру должны быть 2 картинки – одна с красной икрой, вторая – с черной. (Это будут ссылки на 2 категории товаров)