Дизайн сайта икры

Основные требования к дизайну: 1. Цветовая гамма: голубой, серебристый, черный 2. Шапка в верхней части сайта 3. Слева - блок меню и контактов, ширина: порядка 30% экрана 3. Дополнительная строка меню под шапкой 4. Строка меню в нижней части сайта ...
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Бриф на разработку дизайна сайта
Маркетинговая составляющая
4. Описание продуктов/услуг:
Онлайн магазин икры
5. Целевая Группа
географический – страна, регион, город.
демографический - возраст, пол, национальность, семейное положение, этап семейной жизни, размер семьи, образование, религия, род занятий, уровень доходов.
психографический - общественный класс, образ жизни, тип личности. Обеспеченные люди, средних лет. В основном Москва. Также, сайт будет иметь англоязычную версию для иностранцев.
Технические и графические аспекты
6. Тип подачи информации:
Корпоративный стиль, строгий стиль, развлекательный стиль, комплексное решение. Строгий стиль
7. Цветовая гамма:
Цвета, желательные или обязательные для использования. Если есть, то так же укажите, нежелательные цвета.
Сайт должен быть в светлых тонах плюс вкрапления красного и черного (красной и черной икры)
8. Примеры сайтов:
Адреса сайтов, с дизайном приближенным к проекту.
Что понравилось – цвета, графические элементы, расположение материалов, простота навигации. > www.ikra.ru
>
> Плюсы:
> -наличие часто задаваемых вопросов
> - при нажатии на продукт появляется увеличенная картинка плюс информация
> - описание того, как именно можно сделать заказ
> -английский язык
> - слева что-то мигает, это привлекает внимание
> - сразу на главной странице большие фотографии продукции
> - сразу видно название компании и телефоны
>
> Минусы:
> -слишком разноцветный. Черно-красные вставки не нравятся. Картинка с морем лишняя
> - новости сайта. Смотрятся скудно. Либо их не стоит делать, либо очень часто обновлять
> -опросник и быстрый поиск - ненужные функции на подобных сайтах
> -при нажатии на продукт картинки наслаиваются друг на друга - неаккуратно
>
>
> Плюсы:
> -первым пунктом идет именно заказ икры, это очень удобно
> -нажатие на логотип = возврат на главную страницу
> -точки (bullet points) в виде икринок - интересно
>
> Минусы:
> -плохо видно контакты
> -слишком много картинок
> -энциклопедические статьи - зачем?
> -картинки продукции не несут нужной информации. На фото только икра, нет фото в банке
>
>
> Плюсы:
> -икра сразу по центру
> -фотографии сразу привлекают внимание
> -крупно указаны контакты
> -наличие подарочных сертификатов (спорно)
> -корзина заказов выведена на главную страницу
>
> Минусы:
> -слишком много красного цвета
> -top 100 rambler, yandex, рейтинги, календарь - лишнее
> -обязательная регистрация для покупки
>
>
> Плюсы:
> -светлый фон
>
> Минусы:
> -прайс а-ля таблица из Excel, на отдельной странице
> -мало информации
> и т.д.
>
>
> Понравился сайт. Красивые фото, хорошо, что фон меняется сзади. При наведении курсора разворачивается меню вниз
> даже без нажатия. Цветовая
> гамма устраивает. Расположение всего на экране приятное. Сам раздел онлайн-магазина хороший, крупный шрифт, фото.
>
> Нравится смена картинок на заставке, не нравится, что при прокрутке вниз фон остается на месте. Вообще наличие
> прокрутки вниз не нравится.
9. Графические элементы:
Графические образы (логотип, товарный знак и т.п.), которые желательно или обязательно использовать.
Дополнительные графические образы (символика отрасли, фирменная атрибутика, флаги и т.п.)
Если есть, то так же укажите, нежелательные элементы. Логотип и указания по нему пришлем отдельно
Дополнительная информация
10. Конкуренты/Партнеры:
Названия компаний, адреса сайтов.
См. пункт 8.
Плюс
11. Комментарии: Хотелось бы попробовать выделить пункты меню икринками. Меню может находится как в верхней так и в нижней части шапки. На шапке обязательно должен быть телефон компании. При попадании на сайт на главной странице по центру должны быть 2 картинки – одна с красной икрой, вторая – с черной. (Это будут ссылки на 2 категории товаров)
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