Необходимо разработать дизайн интернет магазина

Необходимо разработать стильный дизайн для интернет магазина торгующего обувью. Необходим дизайн главной страницы плюс страницы каталога, карточки товара, страницы контактов. Указывайте пожалуйста цену и сроки выполнения за главную страницу и за внутреннию отдельно. После утверждения дизайн возможен заказ сайта под ключ. Так что если можете сделать кроме дизайна и весь сайт, то это только будет плюс.