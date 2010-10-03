Требуется макет дизайна для сайта

$33
Дизайн сайтовЗавершен7 заявок232 просмотра
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Для сайта о букридерах требуется уникальный дизайн.

Требования:

1) минимальное количество использованных цветов

2) белый фон для контента

3) Дизайн в 3 колонки (меню|контент| рекламный блок)

4) Относительная уникальность и соответствие тематики.

Дизайн должен быть неярким и неброским, однако же не откровенно дешевым.

13 лет назад
over_
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
bizonio1989
34 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
16 часов назад
13 лет назад
$35
2 дня
Все выполнено в срок, профессионально, только положительные эмоции. Спасибо.
Хороший заказчик ! Приятно работать ! Спасибо !
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