Требуется макет дизайна для сайта

Необходимо разработать стильный дизайн для интернет магазина торгующего обувью. Необходим дизайн главной страницы плюс страницы каталога, карточки товара, страницы контактов. Указывайте пожалуйста цену и сроки выполнения за главную страницу и за внутреннию отдельно. После утверждения ...
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Для сайта о букридерах требуется уникальный дизайн.
Требования:
1) минимальное количество использованных цветов
2) белый фон для контента
3) Дизайн в 3 колонки (меню|контент| рекламный блок)
4) Относительная уникальность и соответствие тематики.
Дизайн должен быть неярким и неброским, однако же не откровенно дешевым.
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