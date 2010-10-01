Интерфейс сайта

Дизайн сайтовЗакрыт5 заявок248 просмотров
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Требуется дизайн интерфейса сайта, около 10 иконок.

Минималистичный дизайн по сложности – box.net, issuu.com.

Жду ответов от того, кто может заняться работой сегодня.

Подробности при переписке.

13 лет назад
dkdf
NaN летРоссия
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
arhangelskij
Май 
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$100
1 день
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