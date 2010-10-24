Перевести дизайн в PSD и открректировать

Нужно перевести макет сайта из PNG в PSD. С нормальными слоями, все как положено.

Страниц 6-7, макет не сложный – везде одинаковая шапка и футер, меняется только центральная часть. Все страницы вышлю.

Плюс нужны будут изменения по кнопкам и блокам. Все подробно распишу.

Мне нужен дизайнер со своими идеями и пожеланиями что можно улучшить.

В ответе укажите пожалуйста ссылки на несколько ваших работ по дизайну.

Очень желательна возможность общения по скайп.

Бюджет 60$. Оплата по WebMoney.

Срок 4 дня. В первый день смотрю черновой вариант

Готовую работу принимаю в виде psd файлов.

Расчет в два этапа, после утверждения оплачиваю первые 50%, после получения файлов проплачиваю остаток.

Если Вы сможете это сделать, я рассмотрю Ваше предложение.