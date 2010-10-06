Несложный дизайн

Добрый день, Ув. Дизайнеры. Ищу специалиста, который сможет нарисовать красивый дизайн, одной страницы. Обязательное требование: наличие свободного времени; понимание того что требуется; работать от души; опыт работы; быть регулярно в сети; наличие хорошего портфолио; Более подробное задание вышлю заинтересовавшимся в сотрудничестве. Оставляйте пожалуйста ориентировочные цены, ...