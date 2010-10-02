Доработка шаблона для osCommerce STS Edition

Дизайн сайтовЗакрыт5 заявок184 просмотра
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Здравствуйте.

Суть доделки заключается в том что, есть готовый шаблон, но он не совсем корректно отображается для сборки osCommerce STS Edition.

С удовольствием выслушаю предложения.

С уважением,

Дмитрий

13 лет назад
digam
38 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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