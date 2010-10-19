Нужно нарисовать шапку для сайта на вебассисте.

Нужно нарисовать шапку сайта и в идеале сверстать на Вебассист. Хочется что то как по ссылке, но по теме сайта. Вместо Шерлока Холмса и ватсона - боеременная тетенька или мамка с коляской. На фоне московских панорам - университета, каких нибудь скверов и пр. От Вас -портфолио, цена и сроки. Спасибо всем

Есть исходник этого шаблона с Ватсоном