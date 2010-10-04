Дизайн и верстка

Требуется сделать редизайн информационного портала под ключ в стиле web 2.0 Примерный список страниц: http://st.free-lance.ru/users/Delic/contacts/f_4c44e1209c250.doc Ваша цена и сроки? Ссылку на ваши работы в требуемом стиле!
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Требуется разработать дизайн, сверстать и прикрутить шаблоны для двух интернет-магазинов один на WebAsyst Shop-Script другой на Shopcms. Тематика сайтов одинаковая - стройматериалы.
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