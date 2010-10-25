Приватный проект для Lereena

Необходимо встроить html шаблон в скрипт от moviecash.ru (dvddom) Нужно переделать все что можно переделать под этот шаблон. Оптимизировать под разные браузеры и разрешения. Необходимо сделать качественно! Подойти к работе креативно. Сроки несколько дней.
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Необходимо сделать профессиональный дизайн для сайта balt-cold.ru, единственное, что нужно сохранить из существующего - шрифт названия компании, в остальном приветствуется креатив.
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