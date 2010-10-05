Переработать меню сайта (дизайн)

Дорогие друзья. В общем нужен очень качественный дизайн сайта мебельной компании (производства). Нарисовать нужно с 0. Без портфолио просьба не оставлять заявки также людей не уверенных в себе тоже. Нужен человек ответственный который в небольшие сроки ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Существует дизайн сайта. Дизайнер который его рисовал сбежал, но после него остались исходники.
Задача простая. Переработать меню сайта. Существующее меню не очень удобное так как курсор мыши попадает на 2 строчки.
Помимо этого необходимо еще создать черные заголовки.
вот проект который надо переработать: http://unitedtraders.ru/
- Похожие заказы
- $2500Дизайн сайтов52 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо создать шаблон для wp. Подробности в аське.Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Ищу человека понимающего в юзабилити интернет магазинов. Требуется шаблон главной страницы, листинга, страницы товара и корзины. Продуманное меню и навигация. Разработка логотипа. Тематика сайта - системы безопасности и видеонаблюдение. От вас: - опыт выполнения подобных проектов - примеры наиболее удачных ...Дизайн сайтов36 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Есть сайт DLE + IPB Есть шаблон для DLE ( его нужно немного переделать ) и сделать такой же для IPB и установить его тудаДизайн сайтов2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужно сделать/переделать дизайн главной страницы сайта....не сложно, работы не много. цена - 10-15$Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Требуется создать страницу-заставку для 4 сайтов. Дизайн этих сайтов выполнен в одном стиле, в разных цветовых гаммах. Должно быть: Шапка: Красиво обыгранный логотип 4 кнопки-ссылки на каждый из сайтов-поддоменов. Футер: контакты. Хотелось бы что бы всё было сделано гармонично, и ...Дизайн сайтов21 заявкаЗакрыт13 лет назад
Требуется разработать дизайн, сверстать и прикрутить шаблоны для двух интернет-магазинов один на WebAsyst Shop-Script другой на Shopcms. Тематика сайтов одинаковая - стройматериалы.Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется сделать редизайн информационного портала под ключ в стиле web 2.0 Примерный список страниц: http://st.free-lance.ru/users/Delic/contacts/f_4c44e1209c250.doc Ваша цена и сроки? Ссылку на ваши работы в требуемом стиле!Закрыт13 лет назад
- $1300
Необходимо сделать профессиональный дизайн для сайта balt-cold.ru, единственное, что нужно сохранить из существующего - шрифт названия компании, в остальном приветствуется креатив.Завершен13 лет назад
Нужно нарисовать шапку сайта и в идеале сверстать на Вебассист. Хочется что то как по ссылке, но по теме сайта. Вместо Шерлока Холмса и ватсона - боеременная тетенька или мамка с коляской. На фоне московских ...Завершен13 лет назад