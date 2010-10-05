Переработать меню сайта (дизайн)

Дизайн сайтовЗакрыт6 заявок165 просмотров
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Существует дизайн сайта. Дизайнер который его рисовал сбежал, но после него остались исходники.

Задача простая. Переработать меню сайта. Существующее меню не очень удобное так как курсор мыши попадает на 2 строчки.

Помимо этого необходимо еще создать черные заголовки.

вот проект который надо переработать: http://unitedtraders.ru/

13 лет назад
HBB2
31 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
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