Дизайн интернет магазина

Есть сайт DLE + IPB Есть шаблон для DLE ( его нужно немного переделать ) и сделать такой же для IPB и установить его туда
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу человека понимающего в юзабилити интернет магазинов.
Требуется шаблон главной страницы, листинга, страницы товара и корзины.
Продуманное меню и навигация.
Разработка логотипа.
Тематика сайта - системы безопасности и видеонаблюдение.
От вас:
- опыт выполнения подобных проектов
- примеры наиболее удачных (на ваш взгляд) работ по направлению интернет-магазин
- ориентировочная цена
- сроки
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