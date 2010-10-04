Нужно переделать дизайн главной страницы

Требуется создать страницу-заставку для 4 сайтов. Дизайн этих сайтов выполнен в одном стиле, в разных цветовых гаммах. Должно быть: Шапка: Красиво обыгранный логотип 4 кнопки-ссылки на каждый из сайтов-поддоменов. Футер: контакты. Хотелось бы что бы всё было сделано гармонично, и ...
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Нужно сделать/переделать дизайн главной страницы сайта....не сложно, работы не много.
цена - 10-15$
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