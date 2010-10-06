Доработать макет уже готового дизайна

Дизайн сайтовЗавершен5 заявок154 просмотра
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Есть готовый макет дизайна сайта в фотошопе, составленный непрофессионалом. Сам дизайн меня устраивает. Но для того, чтобы отдавать его в верстку, надо подкорректировать.

Требуемые исправления из области - расположить элементы ровно, а не "приблизительно ровно", удалить ненужные слои и т.д.

Для опытного дизайнера десять минут работы в фотошопе.

13 лет назад
katalina-g
Екатерина 
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
gEN_86
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$3
1 день
Спасибо, Геннадий! задачу выполнили так, как того и требовалось!
Приятно было работать. Оплата точно в срок. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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