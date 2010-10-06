Доработать макет уже готового дизайна

Есть готовый макет дизайна сайта в фотошопе, составленный непрофессионалом. Сам дизайн меня устраивает. Но для того, чтобы отдавать его в верстку, надо подкорректировать.

Требуемые исправления из области - расположить элементы ровно, а не "приблизительно ровно", удалить ненужные слои и т.д.

Для опытного дизайнера десять минут работы в фотошопе.