Редактирование исходного материала

$50
Дизайн сайтовЗакрыт15 заявок199 просмотров
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Необходимо внести изменения в исходники нескольких страниц сайта.

Поменять местами фрагменты, изменить шрифт, цвет.

13 лет назад
spasibozapokupku
Андрей 
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
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