Редактирование исходного материала

Требуется создать страницу-заставку для 4 сайтов. Дизайн этих сайтов выполнен в одном стиле, в разных цветовых гаммах. Должно быть: Шапка: Красиво обыгранный логотип 4 кнопки-ссылки на каждый из сайтов-поддоменов. Футер: контакты. Хотелось бы что бы всё было сделано гармонично, и ...