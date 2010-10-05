Надо грамотно изменить дизайн наших сайтах

Требуется разработка дизайна сайта (главная + 1-2 внутренние страницы) Сайт посвящен консультативно-сервисным услугам: получение выписок из госреестров, справок/документов БТИ,сбора документов для оформления наследства, получения налоговых вычетов, регистрации недвижимости и т.д. Общие требования к сайту: строгий, функциональный ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Все сайты на Ворд пресс . Надо их "оживить" сделать более привлекательными и красивыми. Добавить картинки, ссылки и т.п.
Работа не глобальная. Бюджет адекватный.
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Необходимо внести изменения в исходники нескольких страниц сайта. Поменять местами фрагменты, изменить шрифт, цвет.Дизайн сайтов15 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Приватный проект для пользователя Zherenovskii. Необходимо нарисовать дизайн главной страницы сайта.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
Существует дизайн сайта. Дизайнер который его рисовал сбежал, но после него остались исходники. Задача простая. Переработать меню сайта. Существующее меню не очень удобное так как курсор мыши попадает на 2 строчки. Помимо этого необходимо еще создать черные ...Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $2500
Дорогие друзья. В общем нужен очень качественный дизайн сайта мебельной компании (производства). Нарисовать нужно с 0. Без портфолио просьба не оставлять заявки также людей не уверенных в себе тоже. Нужен человек ответственный который в небольшие сроки ...Дизайн сайтов52 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо создать шаблон для wp. Подробности в аське.Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Ищу человека понимающего в юзабилити интернет магазинов. Требуется шаблон главной страницы, листинга, страницы товара и корзины. Продуманное меню и навигация. Разработка логотипа. Тематика сайта - системы безопасности и видеонаблюдение. От вас: - опыт выполнения подобных проектов - примеры наиболее удачных ...Дизайн сайтов36 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Есть сайт DLE + IPB Есть шаблон для DLE ( его нужно немного переделать ) и сделать такой же для IPB и установить его тудаДизайн сайтов2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужно сделать/переделать дизайн главной страницы сайта....не сложно, работы не много. цена - 10-15$Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Требуется создать страницу-заставку для 4 сайтов. Дизайн этих сайтов выполнен в одном стиле, в разных цветовых гаммах. Должно быть: Шапка: Красиво обыгранный логотип 4 кнопки-ссылки на каждый из сайтов-поддоменов. Футер: контакты. Хотелось бы что бы всё было сделано гармонично, и ...Дизайн сайтов21 заявкаЗакрыт13 лет назад