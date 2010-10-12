Корректировка дизайна сайта.

В связи с перепрофилированием работы сайта необходима корректировка дизайна, а вернее всего 1одной иллюстрации.

Сайт: growshop.su

Исправить в шапке: growshop.su/published/publicdata/C2562SHOP/attachments/SC/images/img/header_bg_r.jpg

Через данный интернет-магазин будет реализовываться оборудование, удобрения и все, что необходимо при выращивание и уходе за растениями, как домашними, так и садовыми.

Так же необходимо переработать логотип.

В наличие имеется PSD исходник графики.

Жду предложений по переработке.