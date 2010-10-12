Корректировка дизайна сайта.

Требуется доработать дизайн shop.gb-auto.ru. За основу желательно взять gb-auto.ru. Дизайны этих проектов должны гармонировать. Необходимо предоставить 3-4 предложения по доработке с бюджетом от 2000 руб. до 10000 руб. После чего клиент выберет понравившийся вариант, и проект будет передан ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В связи с перепрофилированием работы сайта необходима корректировка дизайна, а вернее всего 1одной иллюстрации.
Сайт: growshop.su
Исправить в шапке: growshop.su/published/publicdata/C2562SHOP/attachments/SC/images/img/header_bg_r.jpg
Через данный интернет-магазин будет реализовываться оборудование, удобрения и все, что необходимо при выращивание и уходе за растениями, как домашними, так и садовыми.
Так же необходимо переработать логотип.
В наличие имеется PSD исходник графики.
Жду предложений по переработке.
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