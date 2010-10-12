Корректировка дизайна сайта.

Дизайн сайтовЗавершен4 заявки151 просмотр
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В связи с перепрофилированием работы сайта необходима корректировка дизайна, а вернее всего 1одной иллюстрации.

Сайт: growshop.su

Исправить в шапке: growshop.su/published/publicdata/C2562SHOP/attachments/SC/images/img/header_bg_r.jpg

Через данный интернет-магазин будет реализовываться оборудование, удобрения и все, что необходимо при выращивание и уходе за растениями, как домашними, так и садовыми.

Так же необходимо переработать логотип.

В наличие имеется PSD исходник графики.

Жду предложений по переработке.

13 лет назад
past0r
Данил 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Olchytay
Ольга 
54 годаАвстрия
14 лет в сервисе
Была
9 часов назад
13 лет назад
$30
3 дня
Работа была сделана быстро, аккуратно. Отличный исполнитель, рекомендую.
Замечательный заказчик! Побольше бы таких! Поставил четкое ТЗ! РАботу посмотрел, работу принял, оплату произвел. Рекомендую всем сотрудничать с Данилом и сама не откажусь если будет что в сфере дизайна) 100 баллов!
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