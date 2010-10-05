Доработка дизайна shop.gb-auto.ru

Дизайн сайтовЗакрыт8 заявок181 просмотр
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Требуется доработать дизайн shop.gb-auto.ru.

За основу желательно взять gb-auto.ru. Дизайны этих проектов должны гармонировать.

Необходимо предоставить 3-4 предложения по доработке с бюджетом от 2000 руб. до 10000 руб.

После чего клиент выберет понравившийся вариант, и проект будет передан в работу.

13 лет назад
katerina_metko
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
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