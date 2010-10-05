Доработка дизайна shop.gb-auto.ru

Нужен относительно простой, одностраничный, 3 колоночный шаблон для сайта косметолога. пример шаблона и цветовой гаммы в приложении. нужны красивая шапка, и элемент для заголовка колонок. в боковых колонках навигация, в средней контент. ширина 1000 высота резиновая. детали дополнительно уточним в icq, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется доработать дизайн shop.gb-auto.ru.
За основу желательно взять gb-auto.ru. Дизайны этих проектов должны гармонировать.
Необходимо предоставить 3-4 предложения по доработке с бюджетом от 2000 руб. до 10000 руб.
После чего клиент выберет понравившийся вариант, и проект будет передан в работу.
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