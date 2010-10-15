Приватный проект для Снегирева Ивана (vansy)

Нужен дизайн сайта, который будет продавать билеты в театр. В дизайне надо использовать театральную тематику - фото здания, зрительного зала и т.п. Список меню и разделов пришлю исполнителю. Оплата 2000р через безопасную сделку или предлагайте свою цену.