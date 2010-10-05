Требуется дизайн для сайта

Необходимо разработать современный свежий дизайн для информационного портала. Есть прототип главной страницы, который нужно допилить и развить, и на его основе нарисовать дизайн других страниц.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!
Требуется новый дизайн для сайта - http://stroicottage.ru. Бюджет 60000 руб.
Требуется главная + внутренняя страницы.
Главная страница в идеале должна иметь большое изображение красивого дома.
Структуру сайта следует сохранить, посмотрите ее на сайте. Если у вас будут предложения об изменении структуры -
готов обсудить, т. к. мы за максимальное удобство для пользователя.
Срок для дизайна - 2 недели.
Пожалуйста, откликайтесь на вакансии, будем рассматривать ваши портфолио.
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