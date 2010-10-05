Требуется дизайн для сайта

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Требуется новый дизайн для сайта - http://stroicottage.ru. Бюджет 60000 руб.

Требуется главная + внутренняя страницы.

Главная страница в идеале должна иметь большое изображение красивого дома.

Структуру сайта следует сохранить, посмотрите ее на сайте. Если у вас будут предложения об изменении структуры -

готов обсудить, т. к. мы за максимальное удобство для пользователя.

Срок для дизайна - 2 недели.

Пожалуйста, откликайтесь на вакансии, будем рассматривать ваши портфолио.