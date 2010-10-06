Создать дизайн сайта

Ищем веб-дизайнера для создания дизайна сайта. Речь идет о:

- общий дизайн-стиль, креатив в оформлении

- макет стартовой страницы

- макет внутренней страницы

- выработка стилей для контент-элементов (таблицы, картинки, даунлоады и пр.)

Конечный результат должен быть предоставлен в PSD с прозрачной структурой слоев.

Промежуточные результаты - JPG эскизы.

Краткое описание:

веб-сайт: новые идеи из различных областей бизнеса. помимо перечисления каких либо возможных идей, что и как человек может

осуществить, какое свое дело он может начать, тут так же- будут описываться разные возможности по финансированию.

целевая группа очень широкая: начиная с домохозяек

заканчивая академиками. так же сюда относятся студенты заканчивающие университуты и институты, у которых есть отличные бизнес-идеи, но они не знают как воплотить это в жизнь и какие учереждения/фонды могут их поддержать в их начинаниях.

Дизайн-Стиль: строгий, бизнес-направленность, четкий макет (без завитушек и прочих украшательств).

Плс при заинтересованности просим указать желаемый гонорар. После отбора конкретного кандидата мы вышлем детальное ТЗ с описанием контента. Пишите на емайл [email protected]

Сайт нашей компании: www.kreado.com