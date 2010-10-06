Разработать Splash Screen и иконки для iPhone

Нужен дизайн сайта, который будет продавать билеты в театр. В дизайне надо использовать театральную тематику - фото здания, зрительного зала и т.п. Список меню и разделов пришлю исполнителю. Оплата 2000р через безопасную сделку или предлагайте свою цену.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработать дизайн Splash Screen и иконки для iPhone приложения по продаже автомобилей.
Предпочтительны исполнители с опытом работы над графическим дизайном iPhone/iPad приложений по Guidline'у Apple.
Если вам интересно наше предложение - присылайте свой портфель и резюме на [email protected]
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