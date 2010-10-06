Разработать Splash Screen и иконки для iPhone

Разработать дизайн Splash Screen и иконки для iPhone приложения по продаже автомобилей.

Предпочтительны исполнители с опытом работы над графическим дизайном iPhone/iPad приложений по Guidline'у Apple.

Если вам интересно наше предложение - присылайте свой портфель и резюме на [email protected]