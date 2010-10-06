Требуется дизайн сайта

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Требуется дизайн сайта.

Пример можно посмотреть здесь http://www.netechangisme.com/?tpl=desk мне нужно что-то в этом духе, но улучшенный вариант. Просьба обращаться только профессионалов своего дела, не тратьте мое и свое время понапрасну. Возможно долгосрочное сотрудничество.

Некачественная работа или сорванные сроки недопустимы. На первом этапе, хочется посмотреть, что Вы можете предложить.

Ваши предложения, сроки и расценки, прошу оставлять в проекте.

Связь через скайп, микрофон обязателен

Дизайн сайта
13 лет назад
Euro-Go
Артур 
49 летФранция
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
3 отзыва
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