Нужен дизайн сайта, который будет продавать билеты в театр. В дизайне надо использовать театральную тематику - фото здания, зрительного зала и т.п. Список меню и разделов пришлю исполнителю. Оплата 2000р через безопасную сделку или предлагайте свою цену.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется дизайн сайта.
Пример можно посмотреть здесь http://www.netechangisme.com/?tpl=desk мне нужно что-то в этом духе, но улучшенный вариант. Просьба обращаться только профессионалов своего дела, не тратьте мое и свое время понапрасну. Возможно долгосрочное сотрудничество.
Некачественная работа или сорванные сроки недопустимы. На первом этапе, хочется посмотреть, что Вы можете предложить.
Ваши предложения, сроки и расценки, прошу оставлять в проекте.
Связь через скайп, микрофон обязателен
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