Требуется дизайн сайта.

Пример можно посмотреть здесь http://www.netechangisme.com/?tpl=desk мне нужно что-то в этом духе, но улучшенный вариант. Просьба обращаться только профессионалов своего дела, не тратьте мое и свое время понапрасну. Возможно долгосрочное сотрудничество.

Некачественная работа или сорванные сроки недопустимы. На первом этапе, хочется посмотреть, что Вы можете предложить.

Ваши предложения, сроки и расценки, прошу оставлять в проекте.

Связь через скайп, микрофон обязателен