Проект для Эсман Игорь (monblank)

Нужен дизайн сайта (если с версткой, то еще лучше) Наша компания открывает выставку бабочек (с продажей), примерные образцы сайтов по деятельности: http://www.babochka.umbura.com/ www.babochka.kiev.ua http://sibvanessa.ru/ разделы которые будут на сайте: главная она же "о компании" новости контакты наши услуги виды бабочек фотогалерея полезная информация (статьи) www.lenagold.ru - здесь есть бабочки ...