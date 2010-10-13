Поправить главную страницу

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Дизайн сайтовЗавершен5 заявок257 просмотров
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На главной странице нарисовать другой телефон(с установкой на сайте под ключ)срочно

13 лет назад
kolocowck
65 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
genafdrvX
Геннадий 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$2
1 день
Профессиональная и качественная работа за разумные деньги.
Четко поставленная задача всегда облегчает работу. Спасибо за сотрудничество.
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