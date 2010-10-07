Дизайн одной страницы сайта

Необходимо выполнить редизайн магазина на VamShop. То есть по пунктам: 1. Выполнить Макет. 2. Верстка 3. Прикрутить к движку Требования к дизайну: При переговорах icq/skype/mob. Требование по срокам*: 1.Выполнение и Утверждение макета - максимум до 15-00 часов 8.10.2010 2.Верстка и привязка к движку ...