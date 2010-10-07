Нужно создать дизайн сайта. Есть фон, есть лого. Транспортная тематика. Сроки критичны при выборе исполнителя.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать дизайн одной страницы сайта эзотерической тематики.
Дизайн резиновый.
Оплата 6000 рублей (нал, вебмани, яндекс-деньги).
По результатам работы возможен подряд на дизайн нескольких сайтов.
От вас: портфолио, оперативность работы.
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