Необходимо произвести обновление сайта:

www.insighteditions.com

согласно инструкциям в аттаче,

скачать здесь:

https://www.yousendit.com/download/WTNKZGlxeFhHa094dnc9PQ

так же нужно отработать ряд небольших багов в корзине CRE Secure,

написать небольшой для учета проданных книг на складе,

сайт сделан на CMS CRE Loaded которая является скопированной OS Commerce,

там все немного допотопно, но клиент боится переезда на новую платформу.

если сработаемся на этом этапе там еще два таких же подобных сайта,

пожалуйста, обращаться только серьезным и ответсвенным людям,

с отзывами и зрелым акаунтом;

общение через SKYPE,

No ICQ

в вашем портфолио должна быть фото или пришлите с предложением,

надоело общаться с безличностными аватарама микимаусов;

оперативная оплата,

Alex

список коррекций, будет пояснен в беседе:

1. CC PROCESSING / FULFIMENT API

Communicates between CRE Loaded shopping carts and PGW / Perseus billing and fulfillment network.

Functions:

Insight Editions to Warehouse Functions

1. Send credit card for authorization/charge to PGW (Eliminates need for Authorize.net service)

2. Send Order Qty + ISBNs to PGW warehouse for fulfillment / also sends shipping information and charge which we can define.

Warehouse to Insight Editions Functions

3. PGW sends (existing auto-responder module) order confirmation and shipping information to customer.

4. PGW sends data feed to websites for inventory sync (once per day at end of day)—automated based on SKU number (ISBN-13)

2. ORDER CAPTURE / CMS ORDER DATA

Currently order are being processed—credit cards are authorized and order confirmations are sent via email to salesperson. However, orders are not being logged in the shopping cart module, so no record of the order other than CC authorization exists and we are not capturing consumer data.

Order→CRE Secure→Authorize.net (no CRE Loaded order capture)

Need to enable data capturing

3. ORDER CONFIRMATION

Message shows that “Your Order has been Placed!” before the CC information has actually been entered. Also, no success message or shipping confirmation is given to customer upon checkout completion.

4. MAILCHIMP

We are using MailChimp.com to manage our B2B and B2C lists. We want to integrate an opt-in button for our mailing list on each site into the checkout process. Please See: www.mailchimp.com/api

5. CSS UPDATE / DESIGN

A. Please add a "Rights" page to the Header menu. This will necessitate creating a new WYSIWYG page under 'Content Director'/ 'Page Manager' / 'Information Pages' in the CMS. It will also require editing the PHP for the header menu and adding a button that says "Rights"

B. Video – Create new video box underneath main feature product display. This should be a Blip.tv player that is customized for each site with a specific video feed/channel for each site. Please refer to: http://blip.tv/dashboard/players/edit

C. Eliminate Feature Title box in right column and add events section that has a very clean calendar display from google calendars or facebook calendars (iframe) and lists three upcoming events below. Limit even descriptions to three lines beneath even header.

D. The ‘Feature Products’ column needs to be relabeled as "New Titles." We will feature new books and would like this to be a single column. This is because we want the covers to be more prominent and it will give us more space to work with for each new product. For reference see right column of: www.Taschen.com

E. Add right “blog” column next to ‘New Titles’ column. This will should be a WISWYG blog column that we can add news and photos to. This can either be an iframe for a Blogger.com feed, or a blog module that may be available with CRE Secure.

F. Header Menu Changes / Revise to:

About Us / Services / Rights / Community / Contact Us

(Remove “Shopping Cart” from header menu and integrate as banner widget that is an icon displaying quantity)