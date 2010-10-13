Сделать дизайн для сайта.

$50
Дизайн сайтовЗавершен13 заявок262 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно что-то простое корпоративное без излишних заморочек.

С удовольствием отвечу на все вопросы. Ориентируюсь на стоимость до 50 у.е.

Срок 1 максимум 2 дня.

Для тех у кого есть портфолио - достаточно показать портфолио, если такого у Вас нет - ожидаю увидеть хотя бы предварительные наброски по заданию, чтобы решить. Просто по словам "сделаю" выбирать не буду.

Разделы сайта:

1 . Главная страница:

– текст, календарь, время, номера телефонов

2. Контакты

- текст, карта для адреса г. Киев, ул. Авиаконструктора Антонова 2/32 корп.6

названия остальных разделов которые также будут на сайте (их рисовать не надо)

3. Ремонт оргтехники

4. Региональный сервис

5. Отдел продаж

6. Заправка картриджей

7. Заявка на обслуживание (Service Desk)

Также нужна одна текстовая страница где в контентной части мне нужно показать как Вы видите внешний вид основных элементов:

- input (текстовое поле)

- кнопка

- textarea

- таблица

- ненумерованный список

- ссылки в тексте

- заголовки

- абзацы

Логотип можно этот взять, можно нарисовать такой же красивее - на Ваше усмотрение.

В общем чтобы написав CSS я мог определить вид всех элементов которые пользователь будет использовать при наполнении страниц.

13 лет назад
luckycss
Сергей 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
10 отзывов
Выбранный исполнитель
Nikolos
Никита 
35 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 лет назад
$50
1 день
Отличный дизайнер, идею понял и быстро и качественно ее воплотил в жизнь. Свое дело знает.
Спасибо Сергею за четкое Т3, все оперативно объяснил и дал примеры. Оплатил работу сразу после утверждения макета. Надеюсь, что мы продолжим сотрудничество!
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