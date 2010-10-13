Сделать дизайн для сайта.

Нужно что-то простое корпоративное без излишних заморочек.

С удовольствием отвечу на все вопросы. Ориентируюсь на стоимость до 50 у.е.

Срок 1 максимум 2 дня.

Для тех у кого есть портфолио - достаточно показать портфолио, если такого у Вас нет - ожидаю увидеть хотя бы предварительные наброски по заданию, чтобы решить. Просто по словам "сделаю" выбирать не буду.

Разделы сайта:

1 . Главная страница:

– текст, календарь, время, номера телефонов

2. Контакты

- текст, карта для адреса г. Киев, ул. Авиаконструктора Антонова 2/32 корп.6

названия остальных разделов которые также будут на сайте (их рисовать не надо)

3. Ремонт оргтехники

4. Региональный сервис

5. Отдел продаж

6. Заправка картриджей

7. Заявка на обслуживание (Service Desk)

Также нужна одна текстовая страница где в контентной части мне нужно показать как Вы видите внешний вид основных элементов:

- input (текстовое поле)

- кнопка

- textarea

- таблица

- ненумерованный список

- ссылки в тексте

- заголовки

- абзацы

Логотип можно этот взять, можно нарисовать такой же красивее - на Ваше усмотрение.

В общем чтобы написав CSS я мог определить вид всех элементов которые пользователь будет использовать при наполнении страниц.