Нужно сделать шаблон для joomla 1.5.х.

$50
Дизайн сайтовЗакрыт1 заявка127 просмотров
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Нужен шаблон для joomla как на этом сайте http://salonav.ru/. Срок на разработку 1-2 дня

Joomla
13 лет назад
eramar
32 годаБеларусь
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
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