Нарисовать дизайн для сайта.

Имеем: phpprobid - движок аукциона. Необходимо. 1. Создать современный дизайн (не тяжелый) 2. Натянуть его на сайт.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен очень красивый и продающий дизайн для сайта (дизайн одной страницы).
Просьба оставлять заявки людей, которые сейчас свободны и реально могут заняться именно нашим дизайном.
Так же очень важно, иметь красивое портфолио и больший опыт работы в дизайне.
Оставляйте стоимость, сроки и контакты.
Спасибо.
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