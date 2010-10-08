Нарисовать дизайн для сайта.

Нужен очень красивый и продающий дизайн для сайта (дизайн одной страницы).

Просьба оставлять заявки людей, которые сейчас свободны и реально могут заняться именно нашим дизайном.

Так же очень важно, иметь красивое портфолио и больший опыт работы в дизайне.

Оставляйте стоимость, сроки и контакты.

Спасибо.