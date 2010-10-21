Дизайн и верстка для сайта на DLE

$280
Дизайн сайтовЗавершен5 заявок163 просмотра
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Дизайн: Легкие не навязчивые, светлые тона + верстка.

13 лет назад
irinka23
Ирина 
38 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
Выбранный исполнитель
Nikolos
Никита 
35 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 лет назад
$280
3 дня
Огромное Спасибо!!! Отличная работа осталась ОЧЕНЬ довольна . Дизайнер который четко знает свою работу я бы сказала на расстоянии чувствует какую именно картинку я хочу. Работу выполнил раньше указанных сроков. Кто хочет менять дизайн своего сайта, очень рекомендую. Не пожалеете. Еще раз СПАСИБО. Вот результат http://www.softvay.ru
Четкое задание, оплата в срок. Всегда была на связи, что помогло оперативно закончить начатое. Благодарю за сотрудничество!
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