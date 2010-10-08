irinka23

Ирина irinka23

 
38 летУкраина/Днепр
13 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
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  • Консультация

    Здравствуйте, вопрос по онлайн фильмам. В чем причина и как разрешить эту проблему? Ищется сайт с нужным фильмом, копируется url страницы с фильмом. Получаем ссылку вида _http://бла-бла-бла.flv, Эту ссылку вставляем в код. Плеер воспроизводит отлично и ...

    Прочее2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Клон сайта

    Здравствуйте, появился клон моего сайта. И дизайн, и рекламма, и новости все один в один. Мало того, я могу зайти на этот клон под своим логином. Полностью дублирует мой сайт. Попробовала удалить одну новость, так ...

    Прочее7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен плагин

    Нужен плагин который будет кодировать все внешние ссылки в статьях, на дле с установкой.

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Работа с кодом

    Здравствуйте, есть сайт на котором размещаются новости со ссылками на скачивание. Нужно что бы эти эти ссылки(при добавлении новости) автоматом закрывались от всех поисковиков. Не просто в ручную закрывать noindex и nofolow а изменить ...

    Прочее1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Валидный код

    Здравствуйте, нужно исправить под ноль вот эти ошибки http://validator.w3.org/check?uri=http%3A%2F%2Fwww.softvay.ru%2F&amp;charset=%28detect+automatically%29&amp;doctype=Inline&amp;group=0 http://jigsaw.w3.org/css-validator/validator?uri=http%3A%2F%2Fwww.softvay.ru%2F&amp;profile=css21&amp;usermedium=all&amp;warning=1&amp;lang=ru http://www.softvay.ru/ Жду предложений!

    CSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
Nikolos
Никита 
35 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$280
10 баллов
10 лет назад
Дизайн и верстка для сайта на DLE
Четкое задание, оплата в срок. Всегда была на связи, что помогло оперативно закончить начатое. Благодарю за сотрудничество!
Огромное Спасибо!!! Отличная работа осталась ОЧЕНЬ довольна . Дизайнер который четко знает свою работу я бы сказала на расстоянии чувствует какую именно картинку я хочу. Работу выполнил раньше указанных сроков. Кто хочет менять дизайн своего сайта, очень рекомендую. Не пожалеете. Еще раз СПАСИБО. Вот результат http://www.softvay.ru
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AiosS
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 дней назад
$20
10 баллов
13 лет назад
Нужен плагин
Заказчица очень порядочная девушка) Очень симпатичная и достаточно хозяйственная) Исполнителям строго настрого запрещено ее обижать..Этого нельзя делать по определению)
Работа выполнена раньше срока, просто исключительно!!! Слов нет одни восхищения!!! Вот бы все так работали. Спасибо, процветания Вам и с наступающим!
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