Здравствуйте, вопрос по онлайн фильмам. В чем причина и как разрешить эту проблему? Ищется сайт с нужным фильмом, копируется url страницы с фильмом. Получаем ссылку вида _http://бла-бла-бла.flv, Эту ссылку вставляем в код. Плеер воспроизводит отлично и ...
- Прочее2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужен администратор на VDS сайт(варез). Администрировать только сервер. Все настроено только поддержка. Дорого не предлагать.Настройка сервера/ПО15 заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте, появился клон моего сайта. И дизайн, и рекламма, и новости все один в один. Мало того, я могу зайти на этот клон под своим логином. Полностью дублирует мой сайт. Попробовала удалить одну новость, так ...Прочее7 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужен плагин который будет кодировать все внешние ссылки в статьях, на дле с установкой.Прочее1 исполнительЗавершен13 лет назад
Здравствуйте, есть сайт на котором размещаются новости со ссылками на скачивание. Нужно что бы эти эти ссылки(при добавлении новости) автоматом закрывались от всех поисковиков. Не просто в ручную закрывать noindex и nofolow а изменить ...Прочее1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте, нужно исправить под ноль вот эти ошибки http://validator.w3.org/check?uri=http%3A%2F%2Fwww.softvay.ru%2F&charset=%28detect+automatically%29&doctype=Inline&group=0 http://jigsaw.w3.org/css-validator/validator?uri=http%3A%2F%2Fwww.softvay.ru%2F&profile=css21&usermedium=all&warning=1&lang=ru http://www.softvay.ru/ Жду предложений!HTML-верстка1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $280
Дизайн: Легкие не навязчивые, светлые тона + верстка.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад