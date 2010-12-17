Работа с кодом

Здравствуйте, есть сайт на котором размещаются новости со ссылками на скачивание. Нужно что бы эти эти ссылки(при добавлении новости) автоматом закрывались от всех поисковиков. Не просто в ручную закрывать noindex и nofolow а изменить код т.е. как только появилась ссылка скрипт ее сразу закрывает от индекса. Если нужно покажу пример. Заране всем спасибо.