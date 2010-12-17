Работа с кодом

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Закрыт1 заявка167 просмотров

Здравствуйте, есть сайт на котором размещаются новости со ссылками на скачивание. Нужно что бы эти эти ссылки(при добавлении новости) автоматом закрывались от всех поисковиков. Не просто в ручную закрывать noindex и nofolow а изменить код т.е. как только появилась ссылка скрипт ее сразу закрывает от индекса. Если нужно покажу пример. Заране всем спасибо.

14 лет назад
irinka23
Ирина 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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