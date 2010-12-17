Редактирование pdf-презентаций

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Закрыт11 заявок185 просмотров

Нужно отредактировать несколько файлов в формате .pdf

Вставить логотип, ссылки и текст.

Интересуют ваши предложения и цена.

14 лет назад
kiev-g
Ольга 
44 года
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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